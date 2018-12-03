Футбол

В Туле стартовал матч «Арсенал»-«Зенит»
Тульские новости
11:30

Арсенал (Тула) — Зенит
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
21′
Далер Кузяев
Виктор Альварес
21′
Резиуан Мирзов
39′
Резиуан Мирзов
41′
41′
Леандро Паредес
53′
Далер Кузяев
57′
Эрнани
71′
Артем Дзюба
73′
Леандро Паредес
Игорь Смольников
Эванс Кангва
74′
Зелимхан Бакаев
77′
79′
Миха Мевля
Антон Заболотный
Зелимхан Бакаев
Игорь Горбатенко
83′
84′
Себастьян Дриусси
Клаудио Маркизио
86′
Александр Анюков
Эванс Кангва
Огнен Ожегович
90′+3′
Матч 16-го тура премьер-лиги «Арсенал»-«Зенит» стартовал в эти минуты на стадионе Центральный в Туле. В настоящий момент «Зенит» занимает первое место турнирной таблицы, набрав 34 очка, «Арсенал» с 17 очками занимает 11-ую позицию.
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