В Туле рассматривают вариант проведения матча с ЦСКА в ГрозномСпорт-Экспресс 11:24

По информации "СЭ", в Туле в настоящий момент рассматривают вариант проведения матча 18-го тура РПЛ "Арсенал" - ЦСКА в Грозном. Официального решения о том, принято ли поле в Туле (сегодня там побывала комиссия по оценке качества газона) нет - оно ожидалось около 19.00.

В Туле рассматривают вариант проведения матча с ЦСКА в Грозном

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