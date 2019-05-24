После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»Вести.Ru 06:31

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости. По словам начальника пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева, чтобы задержать нападавших, у полиции достаточно сотрудников, они работают при поддержке бойцов "Росгвардии".

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Политика Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.

Общество В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.

Общество В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Политика Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Общество Платья подешевели в преддверии выпускных Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Кино Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

Экономика Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации двух инвестиционных проектов Кемеровской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП).

Авто Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.

Происшествия Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили Суд Нижнего Тагила освободил генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.

Происшествия В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Экономика В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Экономика В России изменён порядок мониторинга цен на стройматериалы В России изменён порядок мониторинга цен на строительные ресурсы.

Авто Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.

Армия и оружие Надежда Савченко извинилась перед новым главой Генштаба Украины Народный депутат Надежда Савченко принесла извинения новому главе Генштаба Украины Руслану Хомчаку 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Гаджеты Apple зарегистрировала новые модели iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.

Происшествия Из НИИ имени Вишневского выписали всех пострадавших в ЧП в Шереметьеве "Последнюю пострадавшую в результате инцидента в Шереметьеве сегодня выписали из центра", – цитирует Агентство "Москва" руководителя НМИЦ Амирана Ревишвили.

Авто Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае Снимки обновленного аналога внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появились на сайте Министерства промышленности Китая.