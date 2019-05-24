Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»Вести.Ru 06:31
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости. По словам начальника пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева, чтобы задержать нападавших, у полиции достаточно сотрудников, они работают при поддержке бойцов "Росгвардии".
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