Футбол
В Туле начался матч «Арсенал» — «Динамо»Тульская служба новостей 13:00
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|16′
Мигел Филипе Кардозу
|41′
Мигел Филипе Кардозу
|58′
Заурбек Плиев
|61′
Роман Евгеньев
|71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
|73′
|80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
|84′
|87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Tudorie
10
Кангва
22
Лесовой
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
8
Панченко
27
Соу
11
Шиманьский
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Матч первого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» — «Динамо» стартовал в эти минуты в Туле на стадионе «Центральный». Рассудить игру предстоит арбитру из Санкт-Петербурга Сергею Лапочкину.
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«Арсенал Тула» — «Динамо». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч 1 тура РПЛ 12 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:48
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
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