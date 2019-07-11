Матч первого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» — «Динамо» стартовал в эти минуты в Туле на стадионе «Центральный». Рассудить игру предстоит арбитру из Санкт-Петербурга Сергею Лапочкину.

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Экономика Прожиточный минимум Минтруд хочет повысить на 4% Увеличить по итогам второго квартала 2019 года на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения предложил Минтруд.

Футбол Арсенал (Тула) — Динамо 1:1 Кардозу вошел в историю нового чемпионата, как автор первого гола. Начало встречи осталось за "Динамо".

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Общество Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках С 2020 года Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других похожих заведениях, а также следить за содержанием животных и их использованием в «культурно-зрелищных целях».

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Культура Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Футбол «Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко «Витесс» усилился нападающим «Сент-Этьена» Оуссамой Таннане. Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Происшествия В отеле в Сомали произошел взрыв Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.

Армия и оружие Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.

Общество ООН заявила о беспрецедентном числе лесных пожаров в Арктике За последнее время поступили сообщения о более чем 110 лесных пожарах на территории арктического круга, в том числе в Сибири, сказал Хак.

Происшествия Сбой произошел на Кольцевой линии метро В московском метрополитене произошел сбой, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Политика Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.

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Происшествия Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Политика Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.