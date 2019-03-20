В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусовВести.Ru 14:52

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов. По словам источника в правоохранительных органах, тело мужчины было покрыто золотистой краской. Пройдя быстрым шагом по нескольким залам музея, неизвестный быстро покинул здание Третьяковки.

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

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