Энергетика

В «Транснефти» сообщили о продолжении транзита нефти через БелоруссиюМосква 24 08:54

Транзит нефти и нефтепродуктов из России через Белоруссию не останавливался, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина. По его словам, все претензии и разногласия урегулируют в рамках договора.
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«Транснефть» заявила о сохранении транзита нефти через Белоруссию

Известия08:49

В «Транснефти» сообщили о продолжении транзита нефти и нефтепродуктов через Белоруссию

ТАСС07:58

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News.ru08:10

В «Транснефти» прокомментировали ограничение экспорта нефтепродуктов Минском

Газета.Ru08:09

«Транснефть» не прекращала транзит нефти через Белоруссию

Коммерсантъ08:09

Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»

РИА Новости07:59

«Транснефть» прокомментировала ситуацию с белорусским транзитом

Вести.Ru08:47
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Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
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Энергетика

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