Энергетика
В «Транснефти» сообщили о продолжении транзита нефти через БелоруссиюМосква 24 08:54
Транзит нефти и нефтепродуктов из России через Белоруссию не останавливался, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина. По его словам, все претензии и разногласия урегулируют в рамках договора.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
Обновлено в 07:36
Происшествия
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
Обновлено в 07:00
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник "Нафтана"», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан».
Обновлено в 11:00
Политика
Явка на востоке Украины вдвое превышает явку на западе
Явка на избирательных участках на востоке Украины вдвое превышает явку на западе страны.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Младшая дочь Игоря Крутого столкнулась с проблемами подросткового периода
Обновлено в 10:00
Политика
Студия «Квартал 95» уже запланировала съемки без Зеленского
Студия "Квартал 95", где главную роль играл шоумен, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, уже написала сценарий концерта без его участия.
Обновлено в 11:04
Общество
Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Экономика
Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млн
Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн.
Обновлено в 08:02
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
В Петербурге инженеры разработали ракету для уничтожения дронов
В эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" был представлен макет созданной петербургскими инженерами ракеты-дрона, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»
Обновлено в 11:37
Футбол
«Новый Месси» может оказаться в «Манчестер Сити»
AS сообщает, что "Манчестер Сити" может заплатить за Альмаду 23 миллиона евро, а затем отдать в аренду в "Жирону", так как выступать за англичан он сразу не сможет.
Обновлено в 07:14
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Игры
В сеть утекло 15 минут геймплея Days Gone
Обновлено вчера в 12:53
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Шоу-бизнес
Юбилейные торжества Пугачева завершила с размахом
Поздравить Примадонну прибыл даже Дмитрий Медведев В это воскресное утро "Инстаграмы" отечественных звезд не обновляются, все отдыхают после вечеринки, которую накануне устроила в честь своего юбилея Алла Пугачева.
Обновлено в 07:17
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Общество
В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 10:32
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Политика
Захарова усмотрела нацизм в заявлении главы Минздрава Украины
Твит министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах вызвал возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 08:58
Космос
Роскосмос опубликовал музыку, исполняемую нейтронными звездами
Обновлено в 08:47
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
Обновлено в 08:26
Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче против «Енисея»
«Спартак» и «Енисей» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. С первых минут у красно-белых сыграет полузащитник Аяз Гулиев.
Обновлено в 11:06
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено 19 апреля в 11:37