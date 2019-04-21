В «Транснефти» сообщили о продолжении транзита нефти через БелоруссиюМосква 24 08:54

Транзит нефти и нефтепродуктов из России через Белоруссию не останавливался, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина. По его словам, все претензии и разногласия урегулируют в рамках договора.

В «Транснефти» сообщили о продолжении транзита нефти через Белоруссию

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник "Нафтана"», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан».

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