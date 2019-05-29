Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компанииИнтерфакс 06:23

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти. Демин напомнил, что в деле о загрязнении нефти следствие признало "Транснефть" потерпевшей стороной.
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В Минфине посчитали неправильным компенсировать «Транснефти» убытки на «Дружбе»

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Интерфакс01:13

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В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Интерфакс06:23

«Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках

РБК06:13

Силуанов считает неправильным снижать дивиденды «Транснефти» из-за ситуации с «Дружбой»

Говорит Москва01:29

В «Транснефти» после слов Силуанова о «Дружбе» напомнили о взрыве у Минфина

РИА Новости06:24

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Газета.Ru02:23

Силуанов: государство не должно компенсировать убытки «Транснефти»

Коммерсантъ01:17

«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за «Дружбы»

ТАСС05:50
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Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев

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Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров объяснил, почему произошло падение рейтинга президента Владимира Путина.
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«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
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В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации РФ

В США подготовлен доклад, в котором указаны методы давления на Москву и дестабилизации ситуации в стране.
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Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

Произошло это по причине утраченного к ней доверия.
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Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.
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В июне на «Автоторе» начнется производство внедорожника BMW X7

«Планируется в июне начать мелкоузловую CKD-сборку внедорожника BMW X7», — заявил собеседник агентства, добавив, что в 2019 году «Автотор» планирует нарастить объемы производства автомобилей BMW на своих мощностях.
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Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
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Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
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Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
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Игры

В PS Store обнаружили рекламный баннер предзаказа Death Stranding

Сегодня Sony должна многое поведать о Death Stranding, включая, судя по всему, дату выхода: это почти очевидно, поскольку в PS Store появился рекламный баннер предварительного заказа игры.
Обновлено в 03:03
Политика

Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире

Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:10
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В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

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Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
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Общество

Массовое захоронение армии князя Долгорукова обнаружили в Крыму

Археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова на севере Крыма.
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Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.
Обновлено в 00:53
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Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
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Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
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Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
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Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
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Космос

РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год

Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
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Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет

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На внеочередном заседании 29 мая депутаты Сейма избрали нового президента Латвии — им стал судья Суда ЕС Эгилс Левитс, выдвинутый правящей коалицией.
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Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
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Лавров назвал провокаторов кризиса в Косово

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризисную ситуацию в Косово искусственно создали те, кто намерен создать санитарный контроль вокруг Российской Федерации.
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В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
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