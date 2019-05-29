В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компанииИнтерфакс 06:23

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти. Демин напомнил, что в деле о загрязнении нефти следствие признало "Транснефть" потерпевшей стороной.

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

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