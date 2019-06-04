В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14

с чего всё началось

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

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Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Религия Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

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Технологии Как подготовиться к апокалипсису: 7 советов для начинающего выживальщика Выживальщики бывают разные Еще два года назад The New Yorker писал о любопытной тенденции: все больше сверхбогатых людей в США готовится к концу света – в их числе соучредитель и гендиректор сайта Reddit Стив Хаффман, бывший менеджер по продукции Facebook Антонио Гарсиа Мартинес, директор фонда венчурных инвестиций Mayfield Fund Тим Чанг и многие другие.

Космос Планету назвали в честь азербайджанского поэта Насими Международный астрономический союз принял решение о присвоении одной из малых планет Солнечной системы имени азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в связи с его 650-летием.

Наука Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.

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