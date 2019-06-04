Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ru13:51
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