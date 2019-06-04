В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14

с чего всё началось

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

Общество В России введут уголовную ответственность за оборот трех лекарств С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Шоу-бизнес Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Гаджеты Apple наградила приложения на iOS с лучшим дизайном Компания Apple вручила награды разработчика приложений на iOS на ежегодной церемонии Apple Design Award 2019.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.

Армия и оружие Испытания тральщика «Владимир Емельянов» начнутся в июне Швартовые испытания корабля противоминной обороны ВМФ РФ проекта 12700 «Владимира Емельянова» начнутся в июне этого года.

Политика Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Политика В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.

Общество Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.

Политика Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".

Происшествия После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского «Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.

Транспорт Шереметьево: Система обработки багажа работает штатно Система обработки багажа в аэропорту Шереметьево работает штатно, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

Политика Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

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Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.