Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости вчера в 11:14
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ruвчера в 13:51
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 14:25
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Путешествия
Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон
Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщиками
Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Общество
Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях
«Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.
Обновлено в 01:47
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Культура
Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian
В Минкультуры заявили, что не будут вмешиваться в судебный конфликт между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины
Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Хоккей
Швед: хотелось бы, чтобы Тимма остался с «Химками» на следующий сезон
Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
На Кубани педагогов обучают оказывать первую помощь
В прошлом году обучение прошли две тысячи учителей.
Обновлено в 00:16
Хоккей
Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит играть в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу
Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
В Киселевске возник подземный пожар
В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Авто
Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход
Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
Обновлено в 00:27