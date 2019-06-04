В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости вчера в 11:14

с чего всё началось

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

Происшествия Бари Алибасова госпитализировали Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.

Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщиками Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет.

Происшествия Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.

Общество Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях «Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Экономика Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.

Происшествия Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Культура Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian В Минкультуры заявили, что не будут вмешиваться в судебный конфликт между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian.

Политика Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".

Политика Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

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Армия и оружие США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400 Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.

Здоровье На Кубани педагогов обучают оказывать первую помощь В прошлом году обучение прошли две тысячи учителей.

Хоккей Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Автомобилисте» Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит играть в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.