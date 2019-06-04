Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости вчера в 11:14

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление
, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».
Lenta.ruвчера в 13:51

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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»

Коммерсантъвчера в 14:25

В «Роснефти» прокомментировали проблему с загрязнением трубопровода «Дружба»

ТАССвчера в 13:17

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» нанесло ущерб поставщикам сырья и имиджу всей страны, — заявил Сечин

Эхо Москвывчера в 06:30

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

РИА Новостивчера в 11:14

«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

Ведомостивчера в 11:33

«Транснефть» компенсировала морем сбои в поставках нефти в ЕС

Интерфаксвчера в 12:16

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

РБКвчера в 13:57
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
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На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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«Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.
Обновлено в 01:47
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Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
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Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
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Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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