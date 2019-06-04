Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости вчера в 11:14
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ruвчера в 13:51
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 14:25
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Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Галина Юдашкина опубликовала архивное фото со свадьбы своих родителей
Галина Юдашкина решила показать поклонникам архивный снимок со свадьбы родителей.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье
В Кузбассе стали втрое реже травиться алкоголем
В 2014 году было зарегистрировано чуть более 24 случаев с летальным исходом от острого отравления спиртосодержащей продукции, а в 2018 году их стало 15,8. Как отметил Лопатин, пока что этот показатель выше, чем в среднем по России, но в целом в рейтинге регионов Кузбасс «двигается» к нижней границе рейтинга.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Перенесшие инсульт петербуржцы получат бесплатные лекарства
Петербуржцы, перенесшие ишемический инсульт, смогут получать лекарства бесплатно.
Обновлено в 03:55
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Общество
Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета
Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Путешествия
Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон
Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Сябитовой потребовалась помощь врачей из-за двух лет без отпуска
На своей странице в социальной сети Instagram Роза рассказала своим подписчикам, что трудится без отпуска уже два года, боясь, что невыполненные дела могут вырасти как снежный ком, и накрыть звезду телеэкрана с головой.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Энергетика
На Украине инициируют проверку в отношении «Нафтогаза»
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования компанией цены на газ.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
В Индонезии перевернулось грузовое судно
Обновлено в 03:07
Политика
В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Подруга Андрея Губина: «Он много выпивал, поэтому пострадала психика»
Артист не общается с близкими и замкнулся в себе. Бывшая избранница исполнителя поделилась мнением, почему музыкант живет в одиночестве.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy XCover 4s полностью рассекречен
Обновлено в 02:28
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Оппозиционеры на Украине объединятся
Единый список должен будет возглавить оппозиционер Юрий Бойко, а 5 июня состоится "объединительный съезд".
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06