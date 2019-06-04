В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал вчера в 15:29

с чего всё началось

Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.

Политика Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Происшествия Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест до 3 августа.

Политика В Челябинской области назначили нового главу УФСБ С 2014 по 2016 год был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, а затем руководителем УФСБ России по Пензенской области, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.

Энергетика Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.

Экономика Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.

Общество Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика» Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество В Нидерландах 17-летняя жертва насилия прибегла к эвтаназии В Нидерландах медики сделали смертельную инъекцию 17-летней Ноа Потховен, которая решила воспользоваться возможностью эвтаназии так как имела серьезные психологические проблемы после того, как в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию.

Культура Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.

Экономика АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании «Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Общество В Росреестре уточнили, что аэропорты сохранят прежние названия «Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— сообщает Росреестр на своем официальном сайте.

Технологии Результаты ЕГЭ можно будет узнать в соцсети «ВКонтакте» ВКонтакте появился сервис, который поможет выпускникам узнать результаты Единого государственного экзамена прямо в социальной сети.

Экономика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Общество Врачи определили самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Политика В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.

Хоккей Вратарь клуба НХЛ «Монреаль» Ниеми подписал контракт с «Йокеритом» Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Антти Ниеми подписал контракт с хельсинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит".

Общество Предсказана скорая гибель человечества По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.