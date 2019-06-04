Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал вчера в 15:29
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ruвчера в 13:51
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 14:25
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Политика
Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту
Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Обновлено в 05:15
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест
Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева намерены отправить под домашний арест до 3 августа.
Обновлено в 03:48
Политика
В Челябинской области назначили нового главу УФСБ
С 2014 по 2016 год был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, а затем руководителем УФСБ России по Пензенской области, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.
Обновлено в 04:35
Энергетика
Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Общество
В Нидерландах 17-летняя жертва насилия прибегла к эвтаназии
В Нидерландах медики сделали смертельную инъекцию 17-летней Ноа Потховен, которая решила воспользоваться возможностью эвтаназии так как имела серьезные психологические проблемы после того, как в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию.
Обновлено вчера в 20:28
Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании
«Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли
Обновлено в 03:56
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В Росреестре уточнили, что аэропорты сохранят прежние названия
«Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— сообщает Росреестр на своем официальном сайте.
Обновлено в 05:22
Технологии
Результаты ЕГЭ можно будет узнать в соцсети «ВКонтакте»
ВКонтакте появился сервис, который поможет выпускникам узнать результаты Единого государственного экзамена прямо в социальной сети.
Обновлено в 04:58
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Политика
В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса
Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:03
Хоккей
Вратарь клуба НХЛ «Монреаль» Ниеми подписал контракт с «Йокеритом»
Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Антти Ниеми подписал контракт с хельсинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит".
Обновлено в 04:52
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Предсказана скорая гибель человечества
По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.
Обновлено в 03:59
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04