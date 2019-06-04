Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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Сечин рассказал о последствиях инцидента с «Дружбой» для экспорта нефти

С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу, заявил в ходе годового собрания акционеров глава компании Игорь Сечин.
РИА Новости05:54

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В «Роснефти» прокомментировали проблему с загрязнением трубопровода «Дружба»

ТАСС13:17

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» нанесло ущерб поставщикам сырья и имиджу всей страны, — заявил Сечин

Эхо Москвы06:30

«Транснефть» посоветовала «Роснефти» лучше готовить речи Сечина после его слов о «Дружбе»

Коммерсантъ12:01

«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»

РБК11:45

«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

Ведомости11:33

«Транснефть» компенсировала морем сбои в поставках нефти в ЕС

Интерфакс12:16

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

РИА Новости11:14
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Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество

В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США

Обновлено в 12:58
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Происшествия

Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ

Армянское посольство в Москве готово оказать содействие следственным органам по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб, защищая человека в массовой драке.
Обновлено в 13:17
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила почти всю свою музыкальную команду

По данным СМИ, Лорак уволила своего концертного директора, PR-менеджера и администратора.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек

Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Теннис

Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено в 09:32
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено в 11:20
Единоборства

В UFC подтвердили встречу Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби

Встреча пройдёт на турнире UFC 242, который состоится 7 сентября в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби.
Обновлено в 13:47
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Обновлено 02 июня в 10:30
Экономика

Правительство утвердило программу комплексного развития села

На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Осло россиянина задержали за нападение с ножом на филиппинца

Россиянин, который несколько лет живет в Норвегии и давно известен полиции, ударил с ножом 30-летнего филиппинца.
Обновлено в 13:08
Наука

Ученые прогнозируют глобальное потепление «по худшему сценарию»

Согласно материалам доклада, глобальное потепление является "экзистенциальной угрозой для человеческой цивилизации".
Обновлено в 08:17
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Обновлено в 07:28
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Политика

Путин открыл в Москве памятник жертвам концлагерей

Обновлено в 07:55
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Религия

Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Футбол

США и Южная Корея вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира

В Польше продолжаются матчи 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Обновлено в 13:24
Политика

США запретили заходы круизных судов на Кубу

США запретили заходы круизных судов на Кубу, сообщил в пресс-релизе госдепартамент.
Обновлено в 12:25
Общество

В Москве появится набережная имени Говорухина

Обновлено в 08:24
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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