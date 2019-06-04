В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14

С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу, заявил в ходе годового собрания акционеров глава компании Игорь Сечин.

с чего всё началось

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

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