Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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«Транснефть» компенсировала морем сбои в поставках нефти в ЕС

Интерфакс12:16

«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

Ведомости11:33

«Транснефть» посоветовала «Роснефти» лучше готовить речи Сечина после его слов о «Дружбе»

Коммерсантъ12:01

«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»

РБК11:45

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

РИА Новости11:14

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» нанесло ущерб поставщикам сырья и имиджу всей страны, — заявил Сечин

Эхо Москвы06:30

«Роснефть» рассчитывает на создание механизма исключения повтора ситуации с грязной нефтью

ТАСС06:08
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Транспорт

Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня

В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Общество

В Выхино ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено вчера в 06:46
Политика

Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня

Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Политика

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено в 10:26
Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак с треском уволила свою команду

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

Обновлено в 06:26
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару

Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Не выдержав нападок, певица сравнила всех недоброжелателей с гиенами и попросила отстать от неё и её дочери.
Обновлено в 06:06
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Экономика

На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера

На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
Обновлено в 10:15
Происшествия

СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 11:44
Общество

Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина

Обновлено в 09:46
Политика

Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено в 06:07
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол

Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN.
Обновлено в 11:32
Политика

Вакарчук потребовал от Зеленского закон об отношениях с Россией

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать конкретный закон об отношениях с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Безрукова отказалась от «Кинотавра»

Актриса Ирина Безрукова не поехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр", который откроется в ближайшие выходные, передает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:02
Политика

Во время Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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