Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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Транспорт
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня
В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня
Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено в 10:26
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак с треском уволила свою команду
Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару
Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами
Не выдержав нападок, певица сравнила всех недоброжелателей с гиенами и попросила отстать от неё и её дочери.
Обновлено в 06:06
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
Обновлено в 10:15
Происшествия
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 11:44
Общество
Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина
Обновлено в 09:46
Политика
Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено в 06:07
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол
Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN.
Обновлено в 11:32
Политика
Вакарчук потребовал от Зеленского закон об отношениях с Россией
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать конкретный закон об отношениях с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Безрукова отказалась от «Кинотавра»
Актриса Ирина Безрукова не поехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр", который откроется в ближайшие выходные, передает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:02
Политика
Во время Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52