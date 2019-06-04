Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

РИА Новости11:14

«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

Ведомости11:33

«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»

РБК11:45

«Транснефть» посоветовала «Роснефти» лучше готовить речи Сечина после его слов о «Дружбе»

Коммерсантъ12:01

«Транснефть» компенсировала морем сбои в поставках нефти в ЕС

Интерфакс12:16

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» нанесло ущерб поставщикам сырья и имиджу всей страны, — заявил Сечин

Эхо Москвы06:30

«Роснефть» рассчитывает на создание механизма исключения повтора ситуации с грязной нефтью

ТАСС06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Экономика

В России за год на треть выросло число потребительских кредитов

Российские банки за три месяца текущего года выдали населению потребительских кредитов на 680 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:52
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году

Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

Во время противостояния у забора на Шиесе задержаны девять активистов

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Россия отзывает из Венесуэлы главных военных советников

Как сообщило издание The Wall Street Journal, ещё недавно активно выступавшая в поддержку Николаса Мадуро Россия отозвала из Венесуэлы своих военных советников.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено в 09:29
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Наука

Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива

Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Наука

Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью

Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено в 11:14
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, что происходит на могиле Юлии Началовой

Позже в СМИ стали появляться странные сообщения о месте захоронения певицы: о том, что якобы люди собирают землю с могилы, крадут свечи, проводят ритуалы.
Обновлено в 07:41
Политика

ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел на свободу по УДО

Обновлено в 04:15
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Авто

В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» работает над следующей генерацией отечественного внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Религия

Мусульмане Лаишевского района отмечают праздник Ураза-байрам

В Лаишевской мечети верующие стали собираться еще до восхода солнца. Праздник начался с утреннего намаза.
Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное