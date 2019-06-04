Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
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Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
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Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
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Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
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МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
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Здоровье
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Мусульмане Лаишевского района отмечают праздник Ураза-байрам
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