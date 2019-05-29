Энергетика

В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»Известия 08:03

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании. Демин напомнил о подрыве машины, который в 1997 году был совершен около здания Минфина в Москве.
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с чего всё началось

В Минфине посчитали неправильным компенсировать «Транснефти» убытки на «Дружбе»

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Интерфакс01:13

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«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компании с «Дружбой»

Коммерсантъ07:09

В «Транснефти» ответили на слова Силуанова о «косяках»

Газета.Ru07:30

«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за «Дружбы»

ТАСС05:50

«Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках

РБК06:13

«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

Ведомости06:09

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Интерфакс06:23

В «Транснефти» ответили на слова Силуанова о «косяках» компании

РИА Новости06:24
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Происшествия

Сбившую четырех человек дагестанку закидали камнями

Обновлено в 05:41
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Музыка

Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein

Обновлено в 00:49
Гаджеты

Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.
Обновлено в 06:45
Политика

Саакашвили выдали удостоверение для возвращения на Украину

Как ранее писал News.ru, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства страны 28 мая.
Обновлено в 07:50
Культура

T‐Series стал первым YouTube‐каналом с 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series в первый за всю историю платформы набрал 100 миллионов подписчиков.
Обновлено в 07:26
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Гаджеты

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Политика

ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу

Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
Общество

Половине россиян хватает только на еду и одежду

Как следует из доклада Росстата, данные которого приводит РБК, почти половине семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 07:22
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Политика

Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Политика

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом

Песков подчеркнул, что точная дата будет объявлена позже. Ранее Песков рассказал о переносе "прямой линии" с Путиным в 2019 году.
Обновлено в 03:51
Кино

Ридли Скотт намерен снять еще один приквел «Чужого»

В этом году «Чужой» отпраздновал 40 лет с момента выхода в прокат. При бюджете в 11 миллионов картина собрала почти 105 млн.
Обновлено вчера в 03:23
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты

Apple получила патент на складной дисплей

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.
Обновлено в 05:40
Авто

Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом

Компания BMW представила обновленный X1.
Обновлено в 05:58
Общество

Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесли в Госдуму

Продлить «дачную амнистию», которая действовала до 1 марта 2019 года, предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:59
Экономика

Arcelormittal снижает производство стали из-за низкого спроса на рынке

Крупнейшая металлургическая компания в мире, ArcelorMittal объявила в среду о сокращении производства стали на заводах во французском Дюнкерке и германском Айзенхюттенштадте, а также о планах снижения объема производства на заводе в Бремене и полной остановке завода в Астурии (Испания) в четвертом квартале нынешнего года.
Обновлено в 07:25
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Культура

Выставка современного искусства Индии пройдет в Третьяковке

Большую выставку современного индийского искусства планируют провести в Новой Третьяковке в 2020 году.
Обновлено в 07:23
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