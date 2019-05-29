В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»Известия 08:03

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании. Демин напомнил о подрыве машины, который в 1997 году был совершен около здания Минфина в Москве.

В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»

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