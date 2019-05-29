Энергетика
В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»Известия 08:03
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании. Демин напомнил о подрыве машины, который в 1997 году был совершен около здания Минфина в Москве.
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с чего всё началось
"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Интерфакс01:13
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Происшествия
Сбившую четырех человек дагестанку закидали камнями
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Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Музыка
Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein
Обновлено в 00:49
Гаджеты
Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.
Обновлено в 06:45
Политика
Саакашвили выдали удостоверение для возвращения на Украину
Как ранее писал News.ru, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства страны 28 мая.
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Культура
T‐Series стал первым YouTube‐каналом с 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series в первый за всю историю платформы набрал 100 миллионов подписчиков.
Обновлено в 07:26
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
Общество
Половине россиян хватает только на еду и одежду
Как следует из доклада Росстата, данные которого приводит РБК, почти половине семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Политика
Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Политика
«Прямая линия» с Путиным пройдет летом
Песков подчеркнул, что точная дата будет объявлена позже. Ранее Песков рассказал о переносе "прямой линии" с Путиным в 2019 году.
Обновлено в 03:51
Кино
Ридли Скотт намерен снять еще один приквел «Чужого»
В этом году «Чужой» отпраздновал 40 лет с момента выхода в прокат. При бюджете в 11 миллионов картина собрала почти 105 млн.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты
Apple получила патент на складной дисплей
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.
Обновлено в 05:40
Авто
Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом
Компания BMW представила обновленный X1.
Обновлено в 05:58
Общество
Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесли в Госдуму
Продлить «дачную амнистию», которая действовала до 1 марта 2019 года, предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:59
Экономика
Arcelormittal снижает производство стали из-за низкого спроса на рынке
Крупнейшая металлургическая компания в мире, ArcelorMittal объявила в среду о сокращении производства стали на заводах во французском Дюнкерке и германском Айзенхюттенштадте, а также о планах снижения объема производства на заводе в Бремене и полной остановке завода в Астурии (Испания) в четвертом квартале нынешнего года.
Обновлено в 07:25
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Культура
Выставка современного искусства Индии пройдет в Третьяковке
Большую выставку современного индийского искусства планируют провести в Новой Третьяковке в 2020 году.
Обновлено в 07:23