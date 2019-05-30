Энергетика

В «Транснефти» названы сроки очистки трубопровода «Дружба»Planet Today 04:04

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов рассказал корреспондентам газеты "КоммерсантЪ" о сроках возобновления эксплуатации нефтепровода "Дружба", а также поделился подробностями процесса очистки трубопровода от загрязненной хлорорганикой нефти.
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с чего всё началось

«Процесс вытеснения начался»

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Коммерсантъвчера в 18:44

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В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

RT на русском01:55

Названы сроки очистки трубопровода «Дружба»

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«Транснефть» назвала сроки очистки «Дружбы» от «грязной» нефти

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Названы сроки очистки «Дружбы» от «грязной» нефти

Газета.Ru01:55

«Транснефть» планирует полностью очистить трубопровод «Дружба» от хлора за 6-8 месяцев

ТАССвчера в 23:57

«Процесс вытеснения начался»

Коммерсантъвчера в 18:44
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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
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Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters.
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Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
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В Киеве хотят переименовать улицу Российскую

В Киеве планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую, сообщила пресс-служба городского совета.
Обновлено в 05:21
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Политика

Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян

Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
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Набиуллина заявила о завершении основного этапа оздоровления банков

Центробанк фактически завершил основной, наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора РФ.
Обновлено в 05:41
Происшествия

«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет

В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
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Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

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Сын Кадырова снялся в турецком сериале

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Транспорт

Московское метро решили оставить в Москве

Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
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Политика

Япония возмутилась российскими войсками на Курилах

Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
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В Красноярском крае школьник спас тонущую девочку

26 мая подросток отдыхал возле реки Байкитик. Рядом с ним гуляла группа девочек. Внезапно одна из них начала тонуть.
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Армия и оружие

Армия Украины останется без прапорщиков

Усилит ли армию Украины эта новая – не известно.
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При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

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«Святая Юлия»: землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп

Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным и просто хранить ее дома у икон.
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Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
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«Челси» Абрамовича выиграл Лигу Европы

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы, победив в финале еще один английский клуб – «Арсенал» со счетом 4:1.
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Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.
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На выставке Opel-Treffen 2019 показали концептуальную «Зафиру»

В минувшие выходные в Германии состоялась выставка Opel-Treffen 2019.
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Билеты в плацкарт подорожали в два раза

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Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
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Фильм «Новые мутанты» отправится на досъёмки

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