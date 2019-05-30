В «Транснефти» названы сроки очистки трубопровода «Дружба»Planet Today 04:04

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

с чего всё началось

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов рассказал корреспондентам газеты "КоммерсантЪ" о сроках возобновления эксплуатации нефтепровода "Дружба", а также поделился подробностями процесса очистки трубопровода от загрязненной хлорорганикой нефти.

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