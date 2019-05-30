Энергетика
В «Транснефти» названы сроки очистки трубопровода «Дружба»Planet Today 04:04
Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов рассказал корреспондентам газеты "КоммерсантЪ" о сроках возобновления эксплуатации нефтепровода "Дружба", а также поделился подробностями процесса очистки трубопровода от загрязненной хлорорганикой нефти.
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Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.Коммерсантъвчера в 18:44
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Вышел трейлер последнего «Рэмбо»
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Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Общество
В Екатеринбурге показали, как выглядела бы набережная после постройки храма
Куратор проекта строительства храма в Екатеринбурге – Фонд святой Екатерины – представил возможный вид набережной в центре города, если бы собор решили возводить в сквере, против чего протестовали местные жители.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Кассирша Россельхозбанка украла 23 миллиона рублей
Кассирша Россельхозбанка украла 23 миллиона рублей 36-летняя Луиза Хайруллина, старший кассир башкирского отделения Россельхозбанка в городе Салават, отпросилась домой пораньше.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Антонов отверг обвинения США в нарушении ядерного договора
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона категорически отвергает обвинения США в нарушении ядерного договора.
Обновлено в 01:02
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Политика
В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве
Отмечается, что МВФ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
Обновлено в 10:33
Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов
В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками
Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Политика
Захарова: агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану.
Обновлено в 11:15
Общество
В Дагестане объявили пять выходных дней в честь праздника Ураза-байрам
Выходными днями объявлены 5, 6 и 7 июня 2019 года.
Обновлено в 09:51
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Космос
Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Экономика
Суд признал бывшего владельца российского Forbes банкротом
Федотов как ИП признан банкротом, в его отношении введена процедура реализации имущества, передает из зала суда корреспондент РБК.
Обновлено в 09:37
Спорт
Тарасов возмутился мнением Соловьёва по храму в Екатеринбурге
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
«Это уже слишком»: Любовь Успенская в мини-платье разочаровала фанатов
Успенская регулярно посещает косметологов, тщательно фотошопит все свои фотографии и очень щепетильно выбирает наряды, избегая платьев, которые ее старят.
Обновлено в 10:52
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Суд освободил Руслана Ванчугова из-под домашнего ареста
Обновлено в 10:02
Наука
Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера
Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.
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Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину
Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31