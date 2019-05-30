Энергетика

В «Транснефти» названы сроки очистки трубопровода «Дружба»Planet Today 04:04

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов рассказал корреспондентам газеты "КоммерсантЪ" о сроках возобновления эксплуатации нефтепровода "Дружба", а также поделился подробностями процесса очистки трубопровода от загрязненной хлорорганикой нефти.
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с чего всё началось

«Процесс вытеснения начался»

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
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Газета.Ru01:55

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ТАССвчера в 23:57

«Процесс вытеснения начался»

Коммерсантъвчера в 18:44
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Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду

По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
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В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

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Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Спорт

Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
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Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
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Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма

Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
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В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
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Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

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Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

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Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Составлен рейтинг лучших песен всех времён

Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиций, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза

В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Политика

В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
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Судоходство на Канале имени Москвы восстановят 10 июня

Обновлено в 06:47
Происшествия

Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН отправили в Белград

Раненный в Косово гражданин РФ, сотрудник ООН Михаил Краснощеков отправлен автомобилем из Косовска-Митровицы в Белград, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 07:32
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Назван необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России

Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.
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Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

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Армия и оружие

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
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В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
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Американцы представили водородное аэротакси

Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
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При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
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ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

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Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом

Два автомобиля столкнулись на трассе в окрестностях Саратова. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, восемь человек.
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Диетологи назвали пять продуктов на завтрак, продлевающих жизнь

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Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.
Обновлено в 06:15
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Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку автомобиля

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