Энергетика
В «Транснефти» названы сроки очистки трубопровода «Дружба»Planet Today 04:04
Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов рассказал корреспондентам газеты "КоммерсантЪ" о сроках возобновления эксплуатации нефтепровода "Дружба", а также поделился подробностями процесса очистки трубопровода от загрязненной хлорорганикой нефти.
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Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.Коммерсантъвчера в 18:44
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:01, Ашберн
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Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
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Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма
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Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
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Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиций, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
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Обновлено в 04:50
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
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Обновлено в 06:47
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Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.
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Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
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В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
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Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
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Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом
Два автомобиля столкнулись на трассе в окрестностях Саратова. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, восемь человек.
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Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.
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Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку автомобиля
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