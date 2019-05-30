Энергетика
В «Транснефти» названы сроки очистки трубопровода «Дружба»Planet Today 04:04
Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов рассказал корреспондентам газеты "КоммерсантЪ" о сроках возобновления эксплуатации нефтепровода "Дружба", а также поделился подробностями процесса очистки трубопровода от загрязненной хлорорганикой нефти.
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Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.Коммерсантъвчера в 18:44
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Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Политика
«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов
В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Технологии
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии
Участие в соревнованиях примут ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов".
Обновлено в 10:39
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Психолог рассказала, как справиться с волнением перед экзаменами
Психолог Елена Романова рассказала, как можно уменьшить стресс перед экзаменами.
Обновлено в 15:54
Футбол
Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Обновлено в 12:24
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Музыка
Умер джазовый музыкант Леон Редбоун
Обновлено в 17:51
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Космос
Хайп космического масштаба. Как будет выглядеть реклама на орбите?
Космос как билборд В этом году российский стартап StartRocket объявил о подписании договора с первым клиентом, который заказал рекламу в ночном небе в виде рисунка из орбитальных спутников.
Обновлено в 17:03
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Теннис
Дель Потро вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 14:16
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 05:09
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39