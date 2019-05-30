В «Транснефти» названы сроки очистки трубопровода «Дружба»Planet Today 04:04

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

с чего всё началось

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов рассказал корреспондентам газеты "КоммерсантЪ" о сроках возобновления эксплуатации нефтепровода "Дружба", а также поделился подробностями процесса очистки трубопровода от загрязненной хлорорганикой нефти.

Футбол Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара» Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.

Политика «Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Происшествия Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.

Экономика Китай перестал покупать сою в США Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Технологии «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.

Экономика В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Футбол Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Политика The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Политика Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Экономика «Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51% Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.

Кино Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.

Космос Хайп космического масштаба. Как будет выглядеть реклама на орбите? Космос как билборд В этом году российский стартап StartRocket объявил о подписании договора с первым клиентом, который заказал рекламу в ночном небе в виде рисунка из орбитальных спутников.

Наука Назван опасный для сердца напиток Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.

Авто Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Происшествия На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

Происшествия Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.