Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»RT на русском 01:55
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
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Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.Коммерсантъвчера в 18:44
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Политика
Японцы вышли на улицу перед визитом Лаврова в Токио
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Энергетика
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По информации организации, за прошедшую неделю запасы сырья в стране сократились на 5,265 млн баррелей, что значительно хуже ожиданий рынка, ожидавшего сокращения на 0,86 млн баррелей.
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Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
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Обновлено вчера в 15:44
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Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
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Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Наука
Как мутирует человечество на Марсе: мнение ученых
Ученые всего мира нацелены на то, чтобы отправить человека на Марс и, возможно, даже превратить пустынную планету в новый космический Эдем.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения
В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
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Политика
Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
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Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
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На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов
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Обновлено в 03:58
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
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Обновлено вчера в 10:04
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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
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