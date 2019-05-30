Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»RT на русском 01:55

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Процесс вытеснения начался»

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Коммерсантъвчера в 18:44

Подробнее о событии

«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти

ТАСС03:15

Общий объем поставленной Россией некачественной нефти составил 3 млн тонн

Московский Комсомолец01:56

«Процесс вытеснения начался»

Коммерсантъвчера в 18:44

Названы сроки очистки «Дружбы» от «грязной» нефти

Газета.Ru01:55

Очистка трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти займет 6-8 месяцев

ПРАЙМ01:53

В «Транснефти» подсчитали количество поставленной по «Дружбе» грязной нефти

Полит.ру03:04

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

RT на русском01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Обновлено в 00:16
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Транспорт

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты

Перо Logitech VR Ink Pilot Edition предназначено для приложений виртуальной реальности

Сегодня, в преддверии выставки Augmented World Expo, компания Logitech анонсировала устройство Logitech VR Ink Pilot Edition, которое сама она называет первым в мире пером для виртуальной реальности, работающим как на двухмерных поверхностях, так и в трехмерном пространстве размером с комнату.
Обновлено вчера в 09:40
Здоровье

Различные болезни выявлены у 60% якутских детей, занимающихся спортом

По итогам медицинского осмотра более пяти тысяч детей, занимающихся в спортивных объектах Якутии, у 60% выявлены отклонения в состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Кино

Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США

Тегеран не видит смысла в переговорах с США, поэтому участвовать в них не будет, написал в среду в Twitter верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.
Обновлено вчера в 19:20
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

Ежегодно в России от курения гибнет 300 000 человек

Эксперты проекта "Трезвая Россия" подсчитали, какое количество людей погибает в стране от причин связанных с курением.
Обновлено в 02:39
Экономика

Власти ХМАО назвали условие продажи акций Utair

Власти Югры обсудят продажу акций авиаперевозчика Utair только после того, как финансовое положение компании стабилизируется.
Обновлено в 03:08
Авто

Смольный отказался перезапускать завод General Motors в Шушарах

Обновлено в 01:59
Здоровье

Какой завтрак может продлить жизнь, рассказали эксперты

Британские эксперты рассказали, что продлить жизнь поможет завтрак из яиц и макарон из цельной пшеницы.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное