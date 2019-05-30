В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»RT на русском 01:55

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

с чего всё началось

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.

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