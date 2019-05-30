Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»RT на русском 01:55

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
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с чего всё началось

«Процесс вытеснения начался»

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти" Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Коммерсантъвчера в 18:44

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«Процесс вытеснения начался»

Коммерсантъвчера в 18:44

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

RT на русском01:55

Названы сроки очистки «Дружбы» от «грязной» нефти

Газета.Ru01:55

Очистка трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти займет 6-8 месяцев

ПРАЙМ01:53

Общий объем поставленной Россией некачественной нефти составил 3 млн тонн

Московский Комсомолец01:56
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Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

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Авто

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Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
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Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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«Шурик, водку будешь?»: роковая роль приблизила смерть Александра Демьяненко

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Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

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Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

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Происшествия

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Обновлено вчера в 10:51
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Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

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Происшествия

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Обновлено 28 мая в 11:57
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

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