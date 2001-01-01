Футбол

В «Торпедо» рассказали, почему назнали Игнашевича главным тренеромСпорт-Экспресс 13:15

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Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Президент клуба Елена Еленцева рассказала, почему было принято решение назначить именно экс-игрока армейцев.
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В «Торпедо» рассказали, почему назнали Игнашевича главным тренером

Спорт-Экспресс13:15
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