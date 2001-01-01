Футбол
В «Торпедо» рассказали, почему назнали Игнашевича главным тренеромСпорт-Экспресс 13:15
Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Президент клуба Елена Еленцева рассказала, почему было принято решение назначить именно экс-игрока армейцев.
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Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу
Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Обновлено в 15:12
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Единоборства
Нурмагомедов выйдет на поединок с Порье 7 сентября
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в Twitter-аккаунте UFC.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский рассказал о своей позиции по ситуации с «ПриватБанком»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «ПриватБанком», бывшим совладельцем которого является предприниматель Игорь Коломойский, он намерен «защищать только государство и граждан».
Обновлено в 14:21
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Кино
Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино
Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России почти тысячу автомобилей Lada Xray
Обновлено в 13:15
Политика
Адреса сотрудников СВР в Москве оказались в открытом доступе
Мэрия Москвы опубликовала адреса семи построенных для офицеров Службы внешней разведки (СВР) домов.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Регионы провалили указ Путина по зарплатам медикам
В 50 регионах России не исполнен указ президента России Владимира Путина по части повышения зарплат медикам.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Футбол
Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»
Обновлено в 05:12
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Общество
В России разработаны два варианта электронных паспортов: с чипом и без
В России созданы два варианта электронных паспортов для граждан: пластиковая карточка с чипом и без него.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика
Конкурс Чайковского в Москве откроет пианист Трифонов
Голодец представила доклад о завершении подготовки к ХVІ Международному конкурсу Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:25
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Происшествия
На Васильевском острове загорелся дом Черкасского
На Васильевском острове загорелся исторический дом Черкасского. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 14:54