Общество

В Томской области зафиксировали массовую гибель пчёлRT на русском 05:33

Управление Россельхознадзора по Томской области получило обращения о массовой гибели пчёл от нескольких региональных пчеловодств. В ведомстве не исключают, что ЧП вызвано действием химикатов. Об этом сообщается на сайте томского отделения Россельхознадзора.
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Дальше-то что: гибель пчел, лесные пожары и график вывоза мусора

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ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
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В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
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