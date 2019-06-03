Общество
Аналоговое телевидение прекратит вещание в Иркутской области 3 июняIrkutskMedia 31 мая в 07:30
Аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов в Иркутской области, которая вошла вместе с другими регионами России в третий этап перехода на цифровое ТВ, прекратится 3 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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В Иркутской области и Бурятии начинается переключение на цифровое вещание
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