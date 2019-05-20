Авто
В Тольятти начнут производить электромобилиРегионСамара.ру вчера в 04:46
В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета». Его открывает группа компаний ZETTA, которая спроектировала одноименную модель. Пока в Тольятти идут работы по строительству и оснащению производственных площадей.
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Энергетика
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Обновлено в 00:35
Кино
Тарантино показал свой фильм «Однажды в Голливуде» в Каннах
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 21:27
Транспорт
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Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено вчера в 11:42
Хоккей
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Обновлено в 01:34
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Вдова Сергея Доренко рассказала о последнем дне жизни мужа
Напомним, 9 мая в центре столицы главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер за рулем мотоцикла.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
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Происшествия
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:02
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Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем
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Экономика
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Политика
Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского
Как передает Украинская Правда, ссылаясь на источники в команде главы государства, этим «блином комом» стала бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
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Экономика
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Происшествия
Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин
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Обновлено вчера в 14:11
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В свердловском Первоуральске прокуратура завершила проверку сведений о том, что со второго этажа травмпункта городской больницы №1 пенсионерка спускалась «на коленях».
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Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
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