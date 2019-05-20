Авто
В Тольятти начнут производить электромобилиРегионСамара.ру вчера в 04:46
В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета». Его открывает группа компаний ZETTA, которая спроектировала одноименную модель. Пока в Тольятти идут работы по строительству и оснащению производственных площадей.
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Завалим зарубежный рынок: В декабре в Самарской области начнут производить электромобили
Pro Город Самара20 мая в 08:13
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