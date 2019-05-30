В Токио ультраправые проводят акцию в день визита Лаврова в ЯпониюНаша версия 06:09

В четверг Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2", а также проведет двустороннюю встречу со своим японским коллегой Таро Коно.

с чего всё началось

Японские ультраправые организации устроили демонстрацию в Токио, куда прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Демонстранты требуют вернуть Японии южные Курильские острова.

В Токио ультраправые проводят акцию в день визита Лаврова в Японию

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