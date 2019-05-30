Политика

В Токио ультраправые проводят акцию в день визита Лаврова в ЯпониюНаша версия 06:09

Японские ультраправые организации устроили демонстрацию в Токио, куда прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Демонстранты требуют вернуть Японии южные Курильские острова.
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с чего всё началось

В Японии члены ультраправых организаций провели акцию к визиту Лаврова

В четверг Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2", а также проведет двустороннюю встречу со своим японским коллегой Таро Коно.
РИА Новости01:20

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В Японии началась акция протеста на фоне приезда Лаврова и Шойгу

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Японские ультраправые начали митинговать из‐за визита Лаврова

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В Японии члены ультраправых организаций провели акцию к визиту Лаврова

РИА Новости01:20

В Токио во время визита Лаврова и Шойгу проходит демонстрация ультраправых

ТАСС00:51
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика

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Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
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В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

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В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

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В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
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Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
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Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
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Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

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Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
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В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено в 11:47
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
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Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров»

Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.
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Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»

Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
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Экономика

«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ

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Обновлено в 13:09
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Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
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Death Stranding выйдет в ноябре

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Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
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Кроссовер Buick Encore GX придет в Америку из Китая

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Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД

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Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
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Минздрав объяснил рост пьянства в России

Количество пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах.
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С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»

Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
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Обновлено в 12:58
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