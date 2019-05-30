Политика
В Токио ультраправые проводят акцию в день визита Лаврова в ЯпониюНаша версия 06:09
Японские ультраправые организации устроили демонстрацию в Токио, куда прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Демонстранты требуют вернуть Японии южные Курильские острова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В четверг Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2", а также проведет двустороннюю встречу со своим японским коллегой Таро Коно.РИА Новости01:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае
Обновлено в 07:37
Финансы
В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики
Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.
Обновлено в 14:08
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Общество
Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров»
Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.
Обновлено в 06:05
Культура
Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»
Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
Обновлено в 11:50
Экономика
«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ
Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Игры
Death Stranding выйдет в ноябре
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 03:30
Авто
Кроссовер Buick Encore GX придет в Америку из Китая
Обновлено в 13:49
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Здоровье
Минздрав объяснил рост пьянства в России
Количество пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах.
Обновлено в 13:48
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»
Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Религия
Епископ Фома перестал возглавлять Сызранскую епархию
Синод постановил назначить викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» епископа Сызранского и Жигулевского Фому, с освобождением его от управления Сызранской епархией.
Обновлено в 12:58