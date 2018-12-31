Экономика

В Токио продлили срок экс-руководителю Nissan
РИА Новости
21:26

Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководитель автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона, передало агентство Киодо.
РИА Новости21:26

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Продлен арест экс-главы Nissan

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Суд в Токио вновь продлил срок ареста Карлоса Гона на 10 дней

RT на русском21:39

СМИ: суд Токио продлил арест экс-главе Nissan до 11 января

ТАСС21:30

В Токио продлили срок экс-руководителю Nissan

РИА Новости21:26
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
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В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд

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В США сбежавший из вольера лев растерзал девушку

В американском штате Северная Каролина лев сбежал из вольера в зоопарке и убил 22-летнюю девушку-стажера, пишет USA Today.
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Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
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Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину

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Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

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Сенатор заявил о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии

Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
Обновлено в 17:34
Общество

Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов

«Коллегия Министерства транспорта с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ», –– говорится в сообщении.
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Происшествия

Пойман попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar

Под Владимиром следователи задержали мужчину, который может быть причастен к пропаже москвички Ирины Ахатовой, пользовавшейся сервисом BlaBlaCar в качестве водителя.
Обновлено в 07:04
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В разногласиях Украины и Польши заметили российское «яблоко раздора»

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Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки

Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
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Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
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Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

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Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
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Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.
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Общество

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В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.
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Транспорт

МВД предложило привязать автономера к месту регистрации владельцев

Как поясняется в документе, ставя автомобиль на учет, можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован его владелец.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
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Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
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Обновлено в 21:24
Экономика

В Токио продлили срок экс-руководителю Nissan

Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководитель автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона, передало агентство Киодо.
Обновлено в 21:26
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National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»

В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
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В США неизвестный обстрелял машину с детьми

В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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