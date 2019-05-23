В Токио открылся организованный РЖД форум «Транссиб для Японии»ТАСС 21:46

Форум "Транссиб для Японии", организатором которого выступили ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), открылся в пятницу в Токио в зале приемов Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн), передает корреспондент ТАСС.

В Токио открылся организованный РЖД форум «Транссиб для Японии»

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