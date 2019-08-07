Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных КурилИзвестия 02:36
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом в среду, 7 августа, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, которую накануне вручили японскому послу в России.
Читать в источнике
Оценить272
с чего всё началось
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио из-за действий России на Курилах, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.РБКвчера в 12:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Музыка
В Риге на концерте Rammstein загорелись декорации
В Риге на концерте популярной группы Rammstein загорелись декорации. Видео инцидента появилось в Сети.
Обновлено в 00:24
Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.
Обновлено в 02:42
Кино
Disney снимет ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:37
Здоровье
Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале
Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:29
Экономика
РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»
Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Политика
Пушков объяснил желание посла США досрочно уйти в отставку
В письме, направленном дипломатом главе Белого дома Дональду Трампу, Хантсман выразил желание уйти в отставку не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты.
Обновлено в 01:12
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Недвижимость
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено 05 августа в 07:04
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Премьер Италии встал за диджейский пульт
Политик появился там без охраны и вместе с другими отдыхающими устроил зажигательные танцы, а потом и вовсе встал за диджейский пульт.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Сибири
Обновлено вчера в 08:54