с чего всё началось

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом в среду, 7 августа, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, которую накануне вручили японскому послу в России.

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Культура Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Происшествия В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Общество Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Экономика РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

Музыка В Риге на концерте Rammstein загорелись декорации В Риге на концерте популярной группы Rammstein загорелись декорации. Видео инцидента появилось в Сети.

Авто Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.

Здоровье Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

Политика Пушков объяснил желание посла США досрочно уйти в отставку В письме, направленном дипломатом главе Белого дома Дональду Трампу, Хантсман выразил желание уйти в отставку не позднее 3 октября 2019 года.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Происшествия Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.

Недвижимость Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Происшествия Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Общество Премьер Италии встал за диджейский пульт Политик появился там без охраны и вместе с другими отдыхающими устроил зажигательные танцы, а потом и вовсе встал за диджейский пульт.