Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных КурилИзвестия 02:36
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов назвал неприемлемыми подобные заявления японской стороны. Также японскому послу вручили ноту протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
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с чего всё началось
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио из-за действий России на Курилах, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.РБКвчера в 12:03
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