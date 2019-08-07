с чего всё началось

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов назвал неприемлемыми подобные заявления японской стороны. Также японскому послу вручили ноту протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

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