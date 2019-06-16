Экономика
В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банкомInc.Russia 06:45
Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления. «Мы не только банк, мы много другого в мощной, быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия» — цитирует газета письмо Хьюза.
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с чего всё началось
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».Ведомостивчера в 16:46
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Наука
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Обновлено в 07:16
Общество
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Обновлено вчера в 11:26
Политика
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Футбол
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На каком компьютере запускали геймплейное демо Cyberpunk 2077 на E3 2019
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Обновлено в 07:30