В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банкомInc.Russia 06:45

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

с чего всё началось

Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления. «Мы не только банк, мы много другого в мощной, быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия» — цитирует газета письмо Хьюза.

В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком

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