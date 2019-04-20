Экономика
В Tesla заявили о планах по сокращению состава совета директоровКомсомольская правда 01:19
Компания Tesla планирует в течение двух лет сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Сокращение будет проведено в рамках "поэтапной рационализации состава совета, чтобы позволить ему взаимодействовать более эффективно, сохраняя при этом новые идеи, опыт и знания".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество
В Оренбуржье машзавод выйдет на митинг, несмотря на радужные обещания
Организаторы отменили акцию, подчеркнув, что митинг может состояться в середине апреля. 18 апреля в Орске побывал Денис Паслер.
Обновлено 18 апреля в 04:07
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света
«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Наука
Физики хотят найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере
Большой адронный коллайдер может стать средством для отлавливания темной материи.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Слова «повстанцы» удалили из выступления Порошенко 2015 года
19 апреля в Киеве на стадионе «Олимпийский» прошли дебаты между действующим главой государства Петром Порошенко и его оппонентом актёром Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов.
Обновлено в 06:53
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Франция направит несколько сотен военных и бронетехнику к границам РФ
Обновлено 18 апреля в 23:23
Политика
Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Наука
Британские ученые выявили набор генов, снижающих аппетит
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Футбол
Аршавин презентовал кубок Лиги Европы УЕФА в Москве
Участие в презентации принял бывший футболист сборной России и обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля
Обновлено в 07:49
Футбол
ФК «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу»
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоялся сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Гости смогли забить уже на третьей минуте игры.
Обновлено в 07:57
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Авто
Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Изучая ситуацию на столичных дорогах, эксперты проанализировали статистику по автомобилям, которые никогда не попадали в "штрафники", а также те машины, владельцы которых регулярно играют с законом, нарушая ПДД.
Обновлено в 07:11