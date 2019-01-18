В Tesla заявили о намерении уволить 7% своих сотрудниковRT на русском 01:27

с чего всё началось

Компания Tesla сообщила о намерении сократить 7% своего персонала. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя. Отмечается, что соответствующее заявление было разослано всем сотрудникам компании за подписью её главы Илона Маска.

В Tesla заявили о намерении уволить 7% своих сотрудников

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