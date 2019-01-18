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В Tesla заявили о намерении уволить 7% своих сотрудниковRT на русском 01:27
Компания Tesla сообщила о намерении сократить 7% своего персонала. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя. Отмечается, что соответствующее заявление было разослано всем сотрудникам компании за подписью её главы Илона Маска.
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Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.Ведомостивчера в 05:43
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«Пошел вон, чёртов идиот!» Производственный ад, или Как работают в Tesla
Аргументы и Факты17 января в 16:11
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