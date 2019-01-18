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В Tesla заявили о намерении уволить 7% своих сотрудниковRT на русском 01:27

Компания Tesla сообщила о намерении сократить 7% своего персонала. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя. Отмечается, что соответствующее заявление было разослано всем сотрудникам компании за подписью её главы Илона Маска.
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с чего всё началось
Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил
 сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.
Ведомостивчера в 05:43

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Tesla намерена уволить тысячи сотрудников

Газета.Ru00:50

Tesla сократит 7% штата по всему миру

Интерфаксвчера в 05:26

Акции Tesla упали более чем на 13% после сообщений о сокращениях

РБКвчера в 15:42

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ТАССвчера в 07:13

Tesla сократит 7% постоянных работников

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Tesla планирует сократить 7% своего персонала

REGNUM02:10

«Пошел вон, чёртов идиот!» Производственный ад, или Как работают в Tesla

Аргументы и Факты17 января в 16:11
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Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
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Множество моделей BMW подорожали на 30 – 190 тысяч рублей

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Кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной

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Обновлено вчера в 11:50
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В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

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Фургон Nissan превратился в передвижную столярную мастерскую

Компания Nissan представила на мотор-шоу в Брюсселе концептуальную версию фургона NV300, превращенного в передвижную столярную мастерскую.
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Обновлено вчера в 09:38
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Kia выпустит седан Kia Cerato с новым дизайном

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Назван ТОП-5 лучших новинок автосалона в Детройте

После Североамериканского автосалона общественность находится в небольшом шоке — такого многообразие интересных новинок давно никто не видел.
Обновлено в 01:11
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BMW выпустит спортивный седан M3 в версии RWD в 2020 году

Официальная премьера автомобиля пройдет уже в 2020 году. Предполагается, что для покупателей предложат две модификации RWD и xDrive.
Обновлено в 02:39
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Рестайлинг обернулся для Ситроена C3-XR утратой мощности

О злоключениях паркетника Citroen C3-XR мы рассказывали осенью и повторяться не будем.
Обновлено вчера в 11:31
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Назван победитель конкурса European Gay Car of the Year 2019

Обновлено вчера в 14:59
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Honda Ridgeline вошел в топ лучших внедорожников и пикапов в США

Обновлено вчера в 15:44
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Обновлённый седан Skoda Superb сфотографировали почти без камуфляжа

Хотя кажется, что рестайлинговый Skoda Superb тестируют без камуфляжа, маскировку цвета кузова всё-таки можно заметить на переднем бампере, между фальшрадиаторной решёткой и оптикой, а также по бокам решётки.
Обновлено вчера в 22:00
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Ввоз бу машин на украину втрое превысил продажу новых

Обновлено в 02:00
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Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде выставили на продажу

В британском автосалоне Kaaimans International продается суперкар Jaguar C-X75, который был задействован при съемках в 24 фильме о Джеймсе Бонде «Спектр».
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Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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