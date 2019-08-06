За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.

с чего всё началось

В сеть «слили» персональные данные о клиентах, которые пользуются услугами банков, входящих в топ-20. Одна запись стоит 70 рублей (за год цена выросла в три раза), в основном продают информацию в DarkNet и telegram-каналах.

В Telegram начали продавать данные клиентов из топ-20 банков

Шоу-бизнес Ксения Собчак назвала причину смерти Аллы Вербер Телеведущая отметила, что близкие тяжело восприняли смерть Вербер, а «дочь Катя в тяжёлом психологическом состоянии».

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Происшествия Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

Политика Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.

Общество Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.

Космос В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Происшествия ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Технологии Российский водородный самолет представят на МАКС-2019 Уточняется, что новый водородный двигатель установлен в корпус небольшого двухместного самолета российского производства «Сигма-4» — его и покажут на МАКСе-2019.

Политика Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

Политика Путин: восстановительные работы под Иркутском могут выйти из графика Президент России Владимир Путин предупредил о том, что восстановительные работы в Иркутской области, которая пострадала от наводнения, могут выйти из графика.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Футбол «Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Армия и оружие Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.