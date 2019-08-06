Экономика
В Telegram начали продавать данные клиентов из топ-20 банковКомсомольская правда 11:56
В сеть «слили» персональные данные о клиентах, которые пользуются услугами банков, входящих в топ-20. Одна запись стоит 70 рублей (за год цена выросла в три раза), в основном продают информацию в DarkNet и telegram-каналах.
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с чего всё началось
За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причину смерти Аллы Вербер
Телеведущая отметила, что близкие тяжело восприняли смерть Вербер, а «дочь Катя в тяжёлом психологическом состоянии».
Обновлено в 11:08
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Обновлено в 11:47
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Отец Децла: наследство придется принимать мне, иначе оно пропадет
Отец музыканта подозревает, что 14-летний Тони не является родным сыном рэпера.
Обновлено в 05:11
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Уточняется, что новый водородный двигатель установлен в корпус небольшого двухместного самолета российского производства «Сигма-4» — его и покажут на МАКСе-2019.
Обновлено в 13:00
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин: восстановительные работы под Иркутском могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин предупредил о том, что восстановительные работы в Иркутской области, которая пострадала от наводнения, могут выйти из графика.
Обновлено в 11:47
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2.
Обновлено в 12:56
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:40
Спорт
13-летняя ученица Тутберидзе чисто исполнила четверной тулуп
Обновлено в 09:52
Экономика
В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов
В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
Обновлено в 12:54