В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве благополучно приземлился самолет с поврежденным шасси, передает "Интерфакс".

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

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