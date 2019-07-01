Происшествия
В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шассиВести.Ru 10:08
В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве благополучно приземлился самолет с поврежденным шасси, передает "Интерфакс".
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Происшествия
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Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
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Транспорт
Участок М-11 от МКАДа до Твери готовится к открытию
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Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
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Грузия сменит посла на Украине
Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
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Обновлено в 12:52
Происшествия
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
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Президиум Высшей аттестационной комиссии отказался выслушать доклад о фальсификации диссертаций, который подготовила комиссия РАН.
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