Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»Вести ФМ вчера в 04:27

Финал конкурса «Евровидение-2019» пройдёт сегодня в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев – он выступит под номером пять с песней «Крик».
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Финал «Евровидения» - что сегодня ждет зрителей

Sputnik Молдовавчера в 05:17

В Тель-Авиве проходит финал «Евровидения-2019»

Аргументы и Фактывчера в 15:27

Финал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 10:00

Евровидение 2019: Нидерланды и Россия среди финалистов (Haaretz, Израиль) (Haaretz)

ИноСМИвчера в 08:03

На «Евровидении» завершились выступления участников

РЕН ТВвчера в 17:20

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Вести ФМвчера в 04:27

Финал «Евровидения-2019» пройдёт в субботу в Тель-Авиве

Интерфакс17 мая в 17:03
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Крис Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS

Нападающий "Сан-Хосе Эртквейкс" Крис Вондоловски вышел на первое место в списке бомбардиров за всю историю MLS, информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Олег Газманов заявил, что четверть века обеспечивал бывшую жену

В настоящее время Газманов живет с женой Мариной. По его словам, в его жизни были две больших любви: нынешняя спутница жизни и музыка.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж ради нового клипа

Обновлено в 04:04
Политика

«Крестной матерью» ледокола «Урал» станет Набиуллина, сообщил источник

Обновлено вчера в 20:23
Политика

Гройсман в день памяти жертв репрессий порассуждал о гуманности украинской демократии

«Суть украинской демократии и государственной политики Украины заключается в гуманном отношении к каждой человеческой личности и признании человеческой жизни высшей социальной ценностью», — подчеркнул Гройсман.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона

Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты

Spotify представила свое первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением

Spotify собирается начать публичное тестирование своего первого аппаратного обеспечения - интеллектуального помощника Car Thing.
Обновлено в 04:48
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Верхней Пышме под бетонным забором погиб ребенок

Обновлено в 01:25
Футбол

Головин забил, отдал голевую передачу и спас «Монако» от вылета

Обновлено в 04:29
Общество

«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает

Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Культура

Грозный примет участие в акции «Ночь музеев»

Пресс-служба музея обращает внимание на то, что вход свободный.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Обновлено в 03:11
Религия

Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге

Артист философски отнесся к ситуации и выложил пост в социальных сетях Российский артист Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге, задав риторический вопрос и предложив возможность строительства планетариев или новых станций метро по стране.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено 17 мая в 13:17
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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Северная Македония
Государство
Государство на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове. Население, по данным Государственного статистического управления Республики Северная Македония, составляет 2 073 702 человека, территория - 25 333 км². Занимает 145-е место в мире по численности населения и 145-е по территории.
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