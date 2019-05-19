Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»Вести ФМ вчера в 04:27
Финал конкурса «Евровидение-2019» пройдёт сегодня в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев – он выступит под номером пять с песней «Крик».
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Крис Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS
Нападающий "Сан-Хосе Эртквейкс" Крис Вондоловски вышел на первое место в списке бомбардиров за всю историю MLS, информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Олег Газманов заявил, что четверть века обеспечивал бывшую жену
В настоящее время Газманов живет с женой Мариной. По его словам, в его жизни были две больших любви: нынешняя спутница жизни и музыка.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж ради нового клипа
Обновлено в 04:04
Политика
«Крестной матерью» ледокола «Урал» станет Набиуллина, сообщил источник
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Гройсман в день памяти жертв репрессий порассуждал о гуманности украинской демократии
«Суть украинской демократии и государственной политики Украины заключается в гуманном отношении к каждой человеческой личности и признании человеческой жизни высшей социальной ценностью», — подчеркнул Гройсман.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона
Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты
Spotify представила свое первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением
Spotify собирается начать публичное тестирование своего первого аппаратного обеспечения - интеллектуального помощника Car Thing.
Обновлено в 04:48
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Музыка
Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде
Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Верхней Пышме под бетонным забором погиб ребенок
Обновлено в 01:25
Общество
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Культура
Грозный примет участие в акции «Ночь музеев»
Пресс-служба музея обращает внимание на то, что вход свободный.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Религия
Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге
Артист философски отнесся к ситуации и выложил пост в социальных сетях Российский артист Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге, задав риторический вопрос и предложив возможность строительства планетариев или новых станций метро по стране.
Обновлено вчера в 07:37
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Экономика России резко замедлилась
О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено 17 мая в 13:17
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27