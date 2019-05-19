В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»Вести ФМ вчера в 04:27

Финал конкурса «Евровидение-2019» пройдёт сегодня в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев – он выступит под номером пять с песней «Крик».

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

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