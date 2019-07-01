Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шассиРИА Новости 09:36

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
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