Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

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