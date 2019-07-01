Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет готовится к аварийной посадкеРИА Новости 09:21

Более сотни машин скорой помощи стянуты в главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в ожидании посадки пассажирского самолета с неисправностью, сообщили медики.
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СМИ: болгарский Boeing 737 с поврежденным шасси успешно приземлился в Израиле

ТАСС11:10

Самолет из Кельна со сломанным шасси успешно приземлился в аэропорту Тель-Авива

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Летевший из Кёльна самолёт аварийно сел в аэропорту Бен-Гурион

RT на русском09:34

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

Вести.Ru10:08

Пассажирский Boeing сел в Израиле с порванной шиной

РБК09:51

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

РИА Новости09:36

Самолет из Кельна со сломанным шасси экстренно сел в аэропорту Тель-Авива

Интерфакс09:33
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
Транспорт

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
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Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
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Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.
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На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
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США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
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Во втором круге россиянин встретится с испанцем Фелисиано Лопесом. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
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Общество

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
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Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
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В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

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Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
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Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
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В МИД РФ высказались по поводу отмены виз для граждан Грузии

Карасин подтвердил, что незадолго до начала антироссийских выступлений в Грузии обсуждался вопрос об отмене виз для граждан этой страны.
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La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)

Обновлено в 17:08
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
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Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Здоровье

Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки

Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".
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Общество

Последствия небывалого града в Мексике показали на видео

Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети.
Обновлено в 13:59
Экономика

Ритейлеры занялись доставкой готовых блюд

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и сервис по доставке рационов питания Grow Food договорились о продаже готовых блюд в интернет-магазине «Перекрестка».
Обновлено в 20:21
Хоккей

Бобровский официально стал голкипером «Флориды»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:52
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В Сети показали созданные по чертежам рендеры iPhone 2019 года

Обновлено в 13:17
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