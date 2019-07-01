Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет готовится к аварийной посадкеРИА Новости 09:21
Более сотни машин скорой помощи стянуты в главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в ожидании посадки пассажирского самолета с неисправностью, сообщили медики.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Кино
Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»
Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 20:08
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Во втором круге россиянин встретится с испанцем Фелисиано Лопесом. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Обновлено в 10:44
Общество
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Политика
В МИД РФ высказались по поводу отмены виз для граждан Грузии
Карасин подтвердил, что незадолго до начала антироссийских выступлений в Грузии обсуждался вопрос об отмене виз для граждан этой страны.
Обновлено в 16:16
Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено в 19:07
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Здоровье
Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки
Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:22
Общество
Последствия небывалого града в Мексике показали на видео
Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети.
Обновлено в 13:59
Экономика
Ритейлеры занялись доставкой готовых блюд
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и сервис по доставке рационов питания Grow Food договорились о продаже готовых блюд в интернет-магазине «Перекрестка».
Обновлено в 20:21
Хоккей
Бобровский официально стал голкипером «Флориды»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:52