Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019RT на русском 16:29
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Транспорт
Уровень шума на Кольцевой линии в Москве снизят на четверть
Уровень шума и вибрации при движении поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена планируют снизить на четверть.
Обновлено в 12:59
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Гаджеты
Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM
По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело
Обновлено в 15:50
Технологии
Хакеры встроились в систему
Для взлома злоумышленники использовали планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 17:57
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем
Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
Обновлено в 10:49
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Хоккей
Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено в 17:01
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist)
Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.
Обновлено в 17:40
Экономика
Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено в 17:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки
Дагестанский чемпион мира UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подарил кроссовки главе Чечни Рамзану Кадырову.
Обновлено в 06:23
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Наука
Мышечное заболевание лечат генной терапией
Обновлено в 00:45
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01