Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019RT на русском 16:29

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
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В Израиле официально стартовало Евровидение-2019

РИА Новости17:08

Киркоров и Лазарев прошлись по оранжевой дорожке на открытии «Евровидения»

URA.Ru16:59

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

RT на русском16:29

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке «Евровидения»

Газета.Ru19:14

В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

ТАСС14:27

В Израиле началось «Евровидение»

Коммерсантъ13:40

Дефиле делегаций по «оранжевой дорожке» открыло «Евровидение» в Израиле

Говорит Москва14:47
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:59, Ашберн

Представители Молдовы на «Евровидении» отметили День независимости Израиля: «Ничего подобного раньше не видели»

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Транспорт

Уровень шума на Кольцевой линии в Москве снизят на четверть

Уровень шума и вибрации при движении поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена планируют снизить на четверть.
Обновлено в 12:59
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:00
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Гаджеты

Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело

Обновлено в 15:50
Технологии

Хакеры встроились в систему

Для взлома злоумышленники использовали планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 17:57
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
Обновлено в 10:49
Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Хоккей

Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено в 17:01
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Обновлено в 14:02
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство

Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist)

Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.
Обновлено в 17:40
Экономика

Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло

Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено в 17:32
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки

Дагестанский чемпион мира UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подарил кроссовки главе Чечни Рамзану Кадырову.
Обновлено в 06:23
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Наука

Мышечное заболевание лечат генной терапией

Обновлено в 00:45
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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