Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019RT на русском 16:29

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
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В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

РБК16:31

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

RT на русском16:29

Министр культуры Израиля отказалась посещать «Евровидение»

Известия16:04

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения

РИА Новости15:58

В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

ТАСС14:27

Министр культуры Израиля отказалась идти на «Евровидение»

Газета.Ru15:08

Дефиле делегаций по «оранжевой дорожке» открыло «Евровидение» в Израиле

Говорит Москва14:47
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:54, Ашберн

Представители Молдовы на «Евровидении» отметили День независимости Израиля: «Ничего подобного раньше не видели»

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры

Обновлено в 14:40
Политика

Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 15:58
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из всех соцсетей после Евровидения

В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Авто

Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России

Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено в 09:22
Футбол

Кокорин получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Обновлено в 11:00
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Экономика

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом

Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Шнуров написал стихотворение о Фридмане, Усманове и Абрамовиче

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о вошедших в список самых богатых людей Англии россиянах.
Обновлено в 10:00
Политика

Партия Порошенко обвинила Россию в «нарушении» прав коренных народов

В тексте сообщения сказано, что одной из тем повестки дня на заседании парламента, запланированного на 14 мая, может стать проект постановления «Об обращении Верховной Рады к ООН ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Опубликованы средние зарплаты немецких рабочих

Немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на исследование портала StepStone, опубликовало данные о среднемесячной заработной плате рабочих в Германии – 43 тысячи евро в год.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Наука

Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса

Обновлено 09 мая в 20:01
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол

«Зенит» получил кубок чемпионов России и золотые медали

"Зенит" зарабатывает чемпионский титул в пятый раз в истории России. По правилам, кубок переходит клубу на вечное хранение, уточняет ТАСС.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Политика

El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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