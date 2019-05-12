Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019RT на русском 16:29
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры
Обновлено в 14:40
Политика
Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из всех соцсетей после Евровидения
В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Авто
Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России
Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено в 09:22
Футбол
Кокорин получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Софья Каштанова впервые показала сына
Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихотворение о Фридмане, Усманове и Абрамовиче
Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о вошедших в список самых богатых людей Англии россиянах.
Обновлено в 10:00
Политика
Партия Порошенко обвинила Россию в «нарушении» прав коренных народов
В тексте сообщения сказано, что одной из тем повестки дня на заседании парламента, запланированного на 14 мая, может стать проект постановления «Об обращении Верховной Рады к ООН ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Опубликованы средние зарплаты немецких рабочих
Немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на исследование портала StepStone, опубликовало данные о среднемесячной заработной плате рабочих в Германии – 43 тысячи евро в год.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ
5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол
«Зенит» получил кубок чемпионов России и золотые медали
"Зенит" зарабатывает чемпионский титул в пятый раз в истории России. По правилам, кубок переходит клубу на вечное хранение, уточняет ТАСС.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Политика
El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37