Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019РИА Новости 17:08
"Евровидение" стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны, где на берегу Средиземного моря можно будет выучить азы иврита и на гигантских экранах посмотреть международный музыкальный конкурс.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Хоккей
Задоров сравнил правила НХЛ и IIHF
Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопрос о разнице в правилах игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), таких как чемпионат мира.
Обновлено в 09:09
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено в 21:01
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире.
Обновлено в 21:35
Экономика
Пакистан получит $6 млрд от МВФ
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:15
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Обновлено в 21:00
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
Общество
В Приморье сократилось количество людей, живущих за чертой бедности
В Приморском крае в 2018 году сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Приморскстат.
Обновлено в 03:30
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных
Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено в 21:16
Футбол
«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат Англии
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в шестой раз в истории и второй сезон подряд.
Обновлено в 12:27
ЖКХ
С 13 мая в Барнауле на три недели отключают горячую воду
Обновлено в 21:12
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах
Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация".
Обновлено в 20:48
Гаджеты
AMD считает, что во флагманских процессорах для компьютеров нет смысла
В презентации компании AMD для инвесторов в мае в разделе новинок 2019 года нет упоминаний о 7-нанометровых процессорах Ryzen Threadripper, анонс которых планировался в третьем квартале.
Обновлено в 10:59
Общество
Повседневные расходы россиян упали почти на 8%
«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57