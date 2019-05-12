Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019РИА Новости 17:08

"Евровидение" стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны, где на берегу Средиземного моря можно будет выучить азы иврита и на гигантских экранах посмотреть международный музыкальный конкурс.
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В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

РИА Новости17:08

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

RT на русском16:29

Дефиле делегаций по «оранжевой дорожке» открыло «Евровидение» в Израиле

Говорит Москва14:47

В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

ТАСС14:27

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Газета.Ru14:19

В Израиле началось «Евровидение»

Коммерсантъ13:40

«Евровидение-2019» началось в Тель-Авиве

Известия14:58
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:00, Ашберн

Представители Молдовы на «Евровидении» отметили День независимости Израиля: «Ничего подобного раньше не видели»

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Хоккей

Задоров сравнил правила НХЛ и IIHF

Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопрос о разнице в правилах игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), таких как чемпионат мира.
Обновлено в 09:09
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено в 21:01
Транспорт

Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире.
Обновлено в 21:35
Экономика

Пакистан получит $6 млрд от МВФ

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Авто

Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Музыка

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения

Обновлено в 15:58
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:15
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Обновлено в 21:00
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Общество

В Приморье сократилось количество людей, живущих за чертой бедности

В Приморском крае в 2018 году сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Приморскстат.
Обновлено в 03:30
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных

Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено в 21:16
Футбол

«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат Англии

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в шестой раз в истории и второй сезон подряд.
Обновлено в 12:27
ЖКХ

С 13 мая в Барнауле на три недели отключают горячую воду

Обновлено в 21:12
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах

Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация".
Обновлено в 20:48
Гаджеты

AMD считает, что во флагманских процессорах для компьютеров нет смысла

В презентации компании AMD для инвесторов в мае в разделе новинок 2019 года нет упоминаний о 7-нанометровых процессорах Ryzen Threadripper, анонс которых планировался в третьем квартале.
Обновлено в 10:59
Общество

Повседневные расходы россиян упали почти на 8%

«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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