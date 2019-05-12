Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019РИА Новости вчера в 17:08
"Евровидение" стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны, где на берегу Средиземного моря можно будет выучить азы иврита и на гигантских экранах посмотреть международный музыкальный конкурс.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Технологии
Врачи рассказали, какими средствами они лечатся
Обновлено вчера в 12:37
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Наука
От красавиц до чудовищ
Тождество Эйлера испытуемые чаще других называли самым красивым. Причин для этого может быть несколько.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 00:03
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено 11 мая в 10:00
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Наука
Ученые: Сахар может заменить комарам человеческую кровь
Ученые из Италии в результате научного исследования выяснили, что сахар может заменить человеческую кровь для комаров.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Камера в гнезде аиста сняла распространение пожара возле Тамбовки
Обновлено вчера в 06:56
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено 11 мая в 02:51
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон
«Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Железные дороги переключают ток
ОАО РЖД выходит на оптовый энергорынок Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о вступлении ОАО РЖД в ассоциацию "Совет рынка" (регулятор энергорынков) (копия есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Общество
В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал
Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Казахстане
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено вчера в 08:40
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Политика
Зеленского призвали публично присягнуть националистам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты
Huawei для рекламы смартфона P30 Pro построила 20-этажный дом
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02