Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019РИА Новости вчера в 17:08

"Евровидение" стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны, где на берегу Средиземного моря можно будет выучить азы иврита и на гигантских экранах посмотреть международный музыкальный конкурс.
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В израильском Тель-Авиве стартовал ежегодный песенный конкурс «Евровидение»

Эхо Москвывчера в 23:07

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Газета.Ruвчера в 14:19

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

RT на русскомвчера в 16:29

«Евровидение-2019» началось в Тель-Авиве

Известиявчера в 14:58

В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

ТАССвчера в 14:27

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

РИА Новостивчера в 17:08

Дефиле делегаций по «оранжевой дорожке» открыло «Евровидение» в Израиле

Говорит Москвавчера в 14:47
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:32, Ашберн

Представители Молдовы на «Евровидении» отметили День независимости Израиля: «Ничего подобного раньше не видели»

КП - Молдова11 мая в 18:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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