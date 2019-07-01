Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

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