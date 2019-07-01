Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на ИранРИА Новости 15:08
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
Политика
Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии
Напомним, что ранее Катамадзе заявила, что больше не будет выступать с концертами по России.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Политика
Вакарчук обвинил Россию в захвате российского Крыма
Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским.
Обновлено в 08:08
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Общество
Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Хоккей
«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
В ходе израильского налета самолет РФ мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО
Самолет российской компании «Аэрофлот» мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО, отражавшей удар израильских ВВС.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Чечне совершено нападение на блокпост полиции, есть погибшие
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Чечне было совершено нападение на полицейского на одной из улиц города Грозного.
Обновлено в 08:41
Политика
На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».
Обновлено в 16:31
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Происшествия
В петербургской квартире нашли полуметрового питона
В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте
Обновлено в 09:24
Культура
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Зеленский отказался обещать мир в Донбассе
Обновлено в 07:18
Теннис
Медведев пробился во второй круг турнира в Уимблдоне
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне.
Обновлено в 13:16
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян
Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:29
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47