Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на ИранРИА Новости 15:08

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.
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Иран пригрозил уничтожением Израиля «за полчаса» после атаки США

Газета.Ru16:59

В Тегеране рассказали о судьбе Израиля в случае нападения США на Иран

RT на русском15:46

Власти Ирана пригрозили «уничтожить Израиль в течение получаса», если США нанесут удар по Исламской республике

Эхо Москвы09:32

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

РИА Новости15:08

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

РБК11:55

Иран пригрозил в ответ на атаку США уничтожить Израиль за полчаса

Взгляд.ру12:19

Иранский депутат пообещал уничтожить Израиль за полчаса

News.ru09:04
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Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Обновлено в 03:58
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

Обновлено в 19:16
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Игры

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series выйдет 10 сентября

Обновлено в 11:17
Футбол

Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки

Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Коротченко прокомментировал итоги форума «Армия-2019»

Обновлено в 11:37
Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено в 12:06
Общество

Как начать экономить, если вы живете от зарплаты до зарплаты – 3 простых шага

Около 25% американских семей, зарабатывающих $150 тысяч или более в год, говорят, что они живут от зарплаты до зарплаты, согласно исследованию Nielsen Global Consumer Insights.
Обновлено в 06:43
Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Игры

СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Экономика

Суд в Петербурге обязал семью Плешаковых вернуть «Трансаэро» дивиденды

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) обязал семью основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых вернуть авиакомпании около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Обновлено в 12:55
Кино

Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Авто

Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

Обновлено в 06:41
Футбол

Рэмзи впервые предстал в форме «Ювентуса»

Новичок «Ювентуса» Аарон Рэмзи предстал в игровой форме своего нового клуба впервые после объявления о его переезде в Турин.
Обновлено в 06:15
Общество

Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий

Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Авто

Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT

К своему 100-летию британская марка подготовила концептуальную версию Bentley EXP 100 GT и представит ее уже 10 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Общество

В Москву снова придет похолодание

Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
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